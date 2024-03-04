الإثنين 04 مارس 2024
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محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى بالغربية

طارق رحمي محافظ الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال  التجارية؛ للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.

وقاد محافظ الغربية، مساء اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق حي أول ثان طنطا، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس حي ثان طنطا).

خلال الجولة، قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعة السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والأسماك والفواكه الطازجة والخضروات، وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات  المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية..

طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية الكبرى الأسماك الدواجن اللحوم البضائع مجهولة المصدر

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