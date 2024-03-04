الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 50 جوال دقيق بلدى مدعم بقطور

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية تموين الغربية من إحباط محاولة تهريب كمية من الدقيق المدعم، حيث تم ضبط صاحب مخبز بمدينة قطور يستولي على 50 جوالًا من الدقيق المدعم وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام بوزن إجمالي يصل إلى 2.5 طن، بدون وجه حق، بهدف بيعه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشرف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على تنفيذ هذه العملية الناجحة في مدينة قطور، تحت إشراف رئيس مركز ومدينة قطور وذلك حسب توجيهات وزير التموين الدكتور علي المصلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالتصدي لظاهرة الاستيلاء علي الدقيق المدعم دون وجه حق، وللتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.

على صعيد متصل، قاد محافظ الغربية حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة بنطاق حي أول طنطا، ترافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورئيس حي أول طنطا).

وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعة السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والأسماك، وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالغربية 

وأكد محافظ الغربية أنه وكامل الهيكل الإداري بالمحافظة سيقومون بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق والمحلات والسلاسل، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية الخاصة والعامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الدقيق المدعم مديرية تموين الغربية صاحب مخبز بمدينة قطور وتحقيق أرباح غير مشروعة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية رئيس مركز ومدينة قطور

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