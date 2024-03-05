الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة ورفع 180 طن قمامة من السنطة بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

واصلت رئاسة مجلس مدينة السنطة بالغربية، بقيادة مني صالح، رئيس مركز ومدينة  السنطة، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة  التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف لزيادة المساحة الخضراء لمواجهة التغير البيئي.

إذ تهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كل المدن والأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية وإشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، من زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة في عدد من  الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تحسين حالة النظافة في السنطة

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة حملة شاملة للنظافة؛ بهدف تحسين حالة النظافة في المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. 

وقادت رئيس مجلس مدينة السنطة، هذه الحملة وتمكنت الفرق المعنية من رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة.

وقامت فرق مجلس مدينة السنطة، المجهزة بالعمال والمعدات برفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من كافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، في إطار السعي نحو توفير بيئة نظيفة مناسبة لسكان مركز ومدينة السنطة، وذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

ووجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، جميع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة بضرورة الاهتمام بالنظافة وبالتشجير، مضيفًا أن أهمية حملات النظافة في تأثيرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور طارق رحمي استمرار الجهود الحكومية لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

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