ضبط عدة مخالفات في حملات متتالية لمديرية التموين بالغربية

نظمت إدارة تموين زفتي، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة، تمكنت من تحرير محضرين تجميع دقيق مخابز قبل البيع في السوق السوداء، بغرض التربح، بإجمالي 2 طن، معبأ في 40 شيكارة حيث بلغ وزن الشيكارة 50 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة، التي قادها أسامة سعده، مدير إدارة تموين زفتي، وأشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من تحرير محضر تجميع 3 شكائر دقيق مستودعات، و5 محاضر عدم إعلان أسعار حرة، و3 محاضر شهادة صحية محلات مواد غذائية، ومحضر تصرف في 4 شكائر، و8 محاضر مواصفات غير مطابقة، 5 محاضر إغلاق في مواعيد العمل.

وعلى الصعيد ذاته، نجحت مديرية تموين الغربية، في ضبط محطة تموين سيارات لتجميعها كمية قدرها 1309 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء مخالفا بذلك القرار الوزارة 96 لسنة 2023، كما تم ضبط عمل محطة تموين سيارات لعدم تدوين العدادات السرية بسجل 21 بترول.

في حملة قادها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والمهندس احمد مسعد مدير التجارة الداخلية بالمديرية، والدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية: محمد السنوسي، وجورج غطاس.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.