إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء بالمحلة في الغربية

واصلت مراكز محافظة الغربية، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، من خلال الحملات المتتالية، ونجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، في محافظة الغربية، في إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري، من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وقاد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، اللواء عمرو فكري، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

وحققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 25 م2 كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.