الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء بالمحلة في الغربية

ازالات
ازالات

واصلت مراكز محافظة الغربية، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، من خلال الحملات المتتالية، ونجحت  رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، في محافظة الغربية، في إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري، من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وقاد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، اللواء عمرو فكري، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف. 

 وحققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 25 م2 كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المحلة الكبري محافظة الغربية المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة مدير امن الغربيه شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد

مواد متعلقة

حملات تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على 50 جوال دقيق بلدى مدعم بقطور

19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية بطنطا

تحرير 113 محضر بمخالفات تموينية في الغربية

مراكز محافظة الغربية تواصل المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

حملات متتالية لمرافق الغربية لرفع الإشغالات وإعادة النظام والانضباط فى الشوارع والأسواق

محافظ الغربية يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لسيامة القمص أرسانيوس

مؤتمر "هندسة طنطا " الدولى الأول يواصل جلساته لليوم الثاني

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة