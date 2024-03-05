الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بمركزي زفتي وطنطا

صيانة أعمدة
صيانة أعمدة

شنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

 صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 60 كشافًا وتركيب 25 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأشرف على الحملة المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حسب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين شددا على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

صيانة وإصلاح نحو 81 كشافًا وتركيب 25 كشافا ولمبات ليد جديدة في طنطا

كما شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 81 كشافًا وتركيب 25 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جهته، وجه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالعمل علي إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين علي كافة أنحاء المحافظة، والمحافظة على عدم السماح بسرقة التيار الكهربي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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