ضبط 900 كيلو أرز داخل مضرب غير مرخص في قرية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط كمية من الأرز الأبيض بدون تصريح من التموين، في مضرب أرز بدون ترخيص بإحدى قرى مركز سمنود.

وضبطت قوة من التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، صاحب مضرب أرز بدون ترخيص بمركز سمنود، وعثر بحوزته فى داخل المضرب على 900 كيلو أرز أبيض بدون تصريح من التموين، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ونفذت مباحث التموين في الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، حملة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية وعلى التجار بأسواق المحافظة، وذلك بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وعدم رفع الأسعار، وذلك بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية.

واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك عقب مراقبة يومية ومستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، وتهدف هذه الحملات إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة تم خلالها تحرير 90 محضر بعد ضبط تجاوزات متنوعة، بما في ذلك البيع بأسعار مرتفعة وعدم وجود فواتير للبضائع وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.

وفي السياق ذاته، قاد محافظ الغربية، مساء أمس الإثنين، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق حي أول ثان طنطا، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس حي ثان طنطا).