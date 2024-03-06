ضبط ربع طن مخللات فاسدة داخل محل في الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

وفي هذا السياق، تمكنت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من ضبط صاحب محل مخللات بدون ترخيص في زفتى، وبحوزته كمية من المخللات المتنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعثر بحوزته على 250 كيلو مخللات مشكلة، فاسدة، قبل بيعها للمواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، من ضبط كمية من ملح الطعام الفاسد، في داخل أحد أماكن تعيئة المحلح بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس مجمد أبو هاشم، في ضبط محطة تموين سيارات لتجميعها كمية قدرها 1109 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء مخالفا بذلك القرار الوزارة 96 لسنة 2023، كما تم ضبط محطة تموين سيارات لعدم تدوين العدادات السرية بسجل 21 بترول.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.