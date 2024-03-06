تحرير 200 مخالفة مرورية متنوعة في الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية موسعة على مراكز ومدن المحافظة الثمانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وذلك تحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام، أسفرت عن تحرير 200 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكن ضباط وأفراد الحملة من رصد وضبط مخالفات مرورية متنوعة، تضمنت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تم خلال الحملة مصادرة 21 مركبة "توك توك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 12 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، تأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة.

وتقدّر الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 55.250 جنيهًا، وهذا يعكس التزام الإدارة العامة لمرور الغربية بتحصيل الغرامات الفورية وتطبيق العقوبات اللازمة للمخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمرور الغربية لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية، بهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.