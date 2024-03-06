إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف في كفر الزيات بالغربية

استمرت مراكز محافظة الغربية، في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، من خلال الحملات المتتالية، ونجحت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، في محافظة الغربية، بقيادة المحاسب عادل داود، في إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وقاد رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

وحققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 4048 م٢، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات مخالفات بناء و20 حالة قرارات إدارية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.