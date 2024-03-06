الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التضحية بالروح من أجل كرامة الوطن".. ندوة بـ"إعلام زفتى"

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مركز إعلام زفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وإشراف الدكتور أحمد يحيي وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، ندوة إعلامية بقاعة كلية التربية النوعية بميت غمر تحت عنوان "التضحية بالروح من أجل كرامة الوطن"، استهدفت الندوة الاحتفال والتعريف بالبطولات والتضحيات التي بذلها رجال مصر الأوفياء وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم رحبت الدكتورة إيمان خضر المشرف العام على كلية التربية النوعية فرع ميت غمر، وقامت بالإشارة إلى الوضع العام المحيط بمصر والتحديات السياسية ووجودها وسط منطقة ملتهبة شديدة الانفجار.


تحدث الدكتور محمد الإمام مدير عام أوقاف ميت غمر، مبينا فضل الشهيد وأنواع الشهداء ومنزلة الشهيد عند الله.


كما تحدث اللواء أركان حرب حمدي أحمد درويش، بقيادة سلاح الدفاع الجوي سابقا وسكرتير عام محافظ قنا سابقا، قائلا إن الدولة والقوات المسلحة المصرية تحتفل كل عام بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد البطل عبدالمنعم رياض، الذي ضحى بروحه وحياته فداء لهذا الوطن وذكر سيرته الذاتية مبينًا مجهوداته العسكرية منذ تخرجه في الكلية الحربية حتى استشهاده والتى كانت تمهيدا وإعدادا لحرب الكرامة حرب السادس من أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر.


وقال العميد أركان حرب ياسر شوقي أبوالريش، سلاح الاستطلاع والاستخبارات العسكرية، إن هذا اللقاء يأتي لنأخذ العبر والدروس المستفادة من سيرة وتاريخ هذا البطل لأننا في حاجة  للقدوات الصالحة  وأن  المناسبات  القومية والوطنية هي جزء من تاريخ مصر ولا بد من أن تكون لنا قدوات ورموز نتعلم منهم من خلال النقاط المضيئة في حياتهم لتنير لنا الطريق وتتقدم البلاد.


ثم تحدث أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، قائلًا إن هذه الاحتفالات التي تتجدد في كل عام احتفاءً بيوم الشهيد ترسخ في نفوسنا أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء.

ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
يوم الشهيد القوات المسلحة أبطال مصر جبهة قناة السويس أعلام زفتى رجال مصر

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