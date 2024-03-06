الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 97 منشأة تجارية في الغربية

غلق
غلق

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، قد نجحت في إغلاق 97 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية،في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة للغلق، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

ووفقًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تم معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعته ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، وقد تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ75 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 97 منشأة تجارية مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزاراء.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر تأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا

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