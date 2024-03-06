جامعة طنطا تقفز 256 مركزًا دوليًا في تصنيف سيماجو العالمي

أعلن د.محمود زكي رئيس جامعة طنطا تحقيق الجامعة لقفزة في التصنيف الدولي "سيماجو" ليرتفع ترتيبها بمقدار 256 مركزًا عن العام السابق، حيث جاءت الجامعة في المركز 3884 على المستوى العالمي في نتيجة التصنيف للعام 2024 مقارنة بالمركز 4140 في العام السابق، وحافظت الجامعة على ترتيبها على المستوى المحلي في المركز العاشر بين الجامعات المصرية.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكدًا أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة انتاجهم العلمي. مما يعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

وتم تعديل منهجية التصنيف للعام الحالي بحيث يرتكز على ثلاثة معايير رئيسة هي التأثير البحثي الذي يمثل 50% من الوزن النسبي ويندرج تحته إحدى عشر مؤشرًا فرعيًا، وتأثير الابتكار والذي يمثل 30% من الوزن النسبي ويندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية، والتأثير المجتمعي والذي يمثل 20% من الوزن النسبي ويندرج تحته 6 مؤشرات فرعية منها 3 مؤشرات جديدة تمت إضافتها لنسخة التصنيف لهذا العام لاحتسابها في تقييم الجامعات، وتتمثل هذه المؤشرات في توليد المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ومشاركة المرأة في عمليات البحث، واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها في إنشاء أو تحسين السياسات العامة.

على صعيد مواز، أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الزراعة بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وهنأ رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية الزراعة لحصولها على تجديد اعتماد شهادة الأيزو، مؤكدا أن التزام الكلية بتحقيق معايير الجودة تستهدف تحقيق جودة حقيقية ومستدامة في مخرجات التعليم، مثمنا جهود جميع العاملين بالكلية في الاعداد للحصول على تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.