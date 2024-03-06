محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بطنطا ومحور طريق أم القرى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمركز خدمات مصر الجاري تنفيذه ويهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، لتسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ أعمال محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.



وشملت الجولة أعمال مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي المقامة على مساحة 13100 م2، وبلغت نسبة الإنجاز 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

وانتقل المحافظ لمتابعة أعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.



كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران وطريق إسكندرية الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.



واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 مترا وعرض 8أمتار بنسبة تنفيذ 85 %، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب بلدورات وانترلوك وبلوعات لصرف مياه الأمطار.

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية