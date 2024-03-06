الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تركيب الانترلوك بالطريق السريع

محافظ الغربية من
محافظ الغربية من الحدث

أكد د. طارق رحمي، محافظ الغربية أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت وضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تركيب الانترلوك بالطريق السريع مع شارع المماليك على مساحة ٢٥٠ م٢ وبنسبة تنفيذ ٩٥٪؜.

فيما أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار.

أشار إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت وضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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