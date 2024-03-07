الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 18 محضرًا ضد أصحاب مخابز في بسيون بالغربية

مخابز
مخابز

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز بسيون، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق من مديرية التموين بمحافظة الغربية، وإدارة تموين بسيون، تحت إشراف إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، ونجحت في تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، حيث تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 تنفيذ عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة ورصد عدة مخالفات

وتضمنت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

 تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز

وتعكس هذه الحملة التموينية، التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وفي السياق ذاته، قاد إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضراوات بنطاق مركز ومدينة بسيون، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين.

يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، للتفتيش على الأسواق والمحال  التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

محافظة الغربية مديرية التموين بمحافظة الغربية إدارة تموين بسيون تفتيش شاملة للمخابز التلاعب في مواصفات الخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية عدم حمل شهادات صحية للعاملين

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