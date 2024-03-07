الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عقب تكريمها من قرينة الرئيس.. محافظ الغربية يهنئ السيدة زينب الهواش

محافظ الغربية
محافظ الغربية

هنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالإنابة عن أهالي الغربية، السيدة زينب محمود سليمان، ابنة قرية “ميت المخلص” بمركز زفتى؛ عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، ضمن عدد من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة.

وقال المحافظ، إن السيدة زينب محمود سليمان والشهيرة بـ"زينب هواش"، قامت بتأسيس جمعية خيرية (روضات الجنة) ومشغل روضات الجنة الخيري لتدريب وتشغيل الفتيات بالشراكة مع محافظة الغربية، كما قامت بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العديد من المساعدات الاجتماعية والقوافل العلاجية، بالإضافة إلى كفالة وزواج الآيتام، مشيدا بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعد نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أن الأم المصرية هي رمز العطاء، وأن هناك العديد من نماذج الأمهات في الغربية اللاتي تشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة الصعاب.

الجدير بالذكر أن السيدة زينب هواش حصلت على تكريم من محافظ الغربية لمدة عامين متتالين كأم مثالية لمحافظة الغربية، تقديرا لدورها الرائد في العمل الخيري وحياة كريمة.

جهود الوحدات المحلية بالغربية

وعلى صعيد منفصل، تابع محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٩٧م٢ و٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة سهم  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالة تعد على الاراضي الزراعية على مساحة ١٤٥م٢ و٧ حالات متغيرات مكانية غير قانونية وحالتين مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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