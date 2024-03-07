اليوم.. استعراض كاراتيه في زفتى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يقام اليوم الخميس، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، فعالية رياضية مميزة في محافظة الغربية، تشمل ماراثون واستعراض لرياضة الكاراتيه، حيث سيشهد الحدث مشاركة العديد من الرياضيين والفرق الرياضية المتخصصة في هذه الرياضة القتالية.

سيتم انطلاق الماراثون من أمام نادي زفتي الرياضي، وسيمتد على مسافة تتجاوز الكيلومتر، لينتهي أمام الكوبري الفرنساوي في المدينة، ستشارك الفرق الرياضية المختلفة من محافظة الغربية خاصة من الفتايات والسيدات في هذا الحدث الرياضي البارز.

ومن أجل إبراز أهمية مشاركة المرأة في الرياضة ودعمها في تطوير مهاراتها، سيشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس. سيتم تنفيذ أنشطة تدريبية خاصة بالكاراتيه لـ 500 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عامًا، تهدف هذه الأنشطة إلى تدريب الشباب على المهارات الحياتية وتوفير فرصة للتواصل والحوار بين الأجيال المختلفة.

أعرب المحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي المهم، وأكد على أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم، وأضاف أن هذا الحدث يعكس التزام الإدارة العامة للتنمية الرياضية في محافظة الغربية بتعزيز ثقافة الرياضة ودعم المرأة الرياضية.

من جهته، أعرب المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الفريد في مدينة زفتي، وأكد على أهمية تعزيز الرياضة وتشجيع الشباب لممارستها للحفاظ على لياقتهم البدنية وتنمية مهاراتهم.

تشكل هذه الفعالية فرصة ممتازة للمجتمع المحلي للتعرف على الرياضة والاستمتاع بمهارات الرياضيين الموهوبين، تهدف أيضًا إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.

بالإضافة إلى الماراثون والاستعراض، ستتمتع الجماهير بفعاليات إضافية تضمنت عروضًا للفرق الرياضية المحلية الأخرى وورش عمل تعليمية للمهتمين بتعلم أساسيات الكاراتيه.

يشهد الماراثون واستعراض الكاراتيه في الغربية حضورًا كبيرًا من الجماهير المحلية والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام.

ويعد ماراثون واستعراض الكاراتيه في الغربية فرصة رائعة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتسليط الضوء على دور المرأة في الرياضة وسيكون الحدث بمثابة منصة للاحتفاء بالمرأة الرياضية وتشجيعها على تحقيق إنجازات رياضية مذهلة.