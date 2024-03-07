الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية موسعة لمكافحة التلاعب التجاري في الغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

شنت  مباحث التموين في محافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين، حملة موسعة بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع ومقاومة ارتفاع الأسعار، وتركزت الحملة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية واستهدفت التجار في أسواق المحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، حيث تتم مراجعة الأسعار يوميًا بالتعاون مع المسئولين عن التموين ولجنة الأسعار، وتم التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية والإستراتيجية التي تهم المواطنين، وتم تحديد الأسعار العادلة لضمان توفرها للمستهلكين ومنع استغلالهم.

وفي إطار تنفيذ الحملة، تم ضبط 110 تاجرًا مخالفًا ومخابز تعمل بشكل غير قانوني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة مستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، يهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة ناجحة أسفرت عن تحرير 110 محاضر بعد ضبط تجاوزات متنوعة، من بين التجاوزات المضبوطة كانت البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.

وتعكس هذه الحملة التزام مباحث التموين في محافظة الغربية بضمان استدامة الأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلكين. إن الجهود المبذولة لمكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وضبط الأسعار تعكس التزام الحكومة المحلية بتوفير سلع ذات جودة عالية وأسعار معقولة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستدام.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

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