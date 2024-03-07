إغلاق 101 منشأة تجارية بالغربية خلال 24 ساعة

استمرت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، في تنفيذ تعليمات الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات، وأعلنت عن نجاحها في إغلاق 101 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك في إطار الحفاظ علي الطاقة الكهربية ومكافحة إنتشار الفيروسات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة للغلق، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

وأضاف أنه وفقًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وخلال مراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعته تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 55 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 101 منشأة تجارية ما بين محلات تجارية وورش مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزاراء.