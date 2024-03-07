الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة التعديات واستعادة النظام بالمناطق التجارية وأسواق الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

استمر قسم شرطة مرافق الغربية، التابع لمديرية أمن الغربية، في شن حملات على مراكز المحافظة، بهدف إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق، بمختلف مدن مراكز المحافظة الثمانية، وواصلت الوحدات التابعة لـ قسم مرافق مديرية أمن الغربية، الحملات من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كل التعديات.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع في محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أكد على ضرورة استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

وفي إطار هذه الحملات، تم تكليف العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، بمواصلة التدابير اللازمة لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وأسفرت الحملة الأخيرة، التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة لها عن إزالة وتحرير 138 محضر إشغال طريق عام ورفع 270 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 9 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار هذه الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات وتحرير المخالفات، بالتعاون بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن. وأوضح أن الهدف من هذه الحملات هو القضاء على جميع أشكال التعديات والإشغالات واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والأسواق.

تشمل المخالفات التي تمت معالجتها خلال الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل كافيهات ومحلات تجارية وباعة متجولين، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وجرى أيضًا اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

من المتوقع أن تستمر الحملات المتكررة في المستقبل، بهدف منع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وتتم هذه الحملات بالتعاون بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن. وتهدف إلى تحقيق النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

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