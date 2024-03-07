الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 195 شجرة مثمرة وزينة في مركز قطور بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أعلن ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، غرس 195 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

 زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كل المدن والأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية وإشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الغربية، جميع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة، بضرورة الاهتمام بالنظافة وبالتشجير، مضيفًا أن أهمية حملات النظافة في تأثيرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا علي استمرار الجهود الحكومية لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع، ومشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من الوحدات المحلية.

زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة في مدينة السنطة

وفي السياق ذاته، واصلت رئاسة مجلس مدينة السنطة بالغربية، بقيادة مني صالح، رئيس مركز ومدينة  السنطة، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة  التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف لزيادة المساحة الخضراء لمواجهة التغير البيئي.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، من زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة في عدد من  الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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