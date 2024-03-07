رفع 290 طن قمامة ومخلفات متراكمة بمركز ومدينة زفتى بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، عن رفع ما يقرب من 290 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

وتمكن فريق الحملة المكلف من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

شارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، قدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وأشرف المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، على هذا العمل، بينما قاد المحاسب مجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، قاد الحملة المكثفة ووجه توجيهات وتعليمات دقيقة للفريق المعني بالعمل، لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بكفاءة وفعالية.

وثمن رئيس مركز ومدينة زفتى، هذه الجهود في الحد من التلوث والأمراض المنقولة عبر القمامة والمخلفات الصلبة، ويعد رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكمية هذه الكمية خلال الـ24 ساعة الماضية يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين الظروف البيئية وتحقيق النمو المستدام وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المجتمع المحلي.

ووجه محافظ الغربية جميع رؤساء المدن والأحياء في محافظة الغربية بأهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، عن استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.