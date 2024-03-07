الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

السيدة زينب هواش: تكريمي من قرينة الرئيس جاء عوضًا عن عدم إنجابي أولاد (فيديو)

زينب هواش
زينب هواش

عبرت السيدة زينب محمود سليمان، والشهيرة بزينب هواش، ابنة قرية ميت المخلص في مركز زفتى بمحافظة الغربية، عن بالغ سعادتها وفخرها بالتكريم الذي حظيت به، واصفة إياه بأنه يعوضها عن سنين من التعب والشقاء، وانها تعتبر كل ابناء مصر ابنائها خاصة بعد حرمها الله من الأمومة، وأضافت ان تكريمها جاء ليعوضها عن عدم وجود ابناء لها.

وذكرت هواش، انها بدأت العمل العام والخيري، قبل أكثر من خمسين عاما، وأنها ترى فرحتها في عيون الحالات التي تساعدها وترى السعادة في عيونهم.

وأضافت أن عصر الرئيس شهد اهتمام كبير بالفئات المهمشة، من خلال عدة مبادرات أبرزها مبادرة حياة كريمة التي اهتمت بتطوير القرى التي تحت خط الفقر، وأنها شاهد عيان على تطوير قرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت أنها أسست جمعية خيرية تحت اسم "روضات الجنة" ومشغل روضات الجنة الخيري، والتي تهدف إلى تدريب وتشغيل الفتيات بالتعاون مع محافظة الغربية، كما تعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساعدات اجتماعية وقوافل علاجية، بالإضافة إلى دعم الأيتام من خلال رعايتهم وتكفلهم بالزواج.

تم تكريم السيدة زينب محمود سليمان في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، التي نظمتها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في مجال العمل الخيري والتنمية المجتمعية، وحضر الحفل عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في مختلف المجالات.

تعد قصة كفاح السيدة زينب هواش ملهمة، وتمثل نموذجًا لكل مرأة مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، إنها رمز العطاء والتضحية للأم المصرية، وتعكس القدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق النجاح، ولا يقتصر هذا النموذج على السيدة زينب هواش فحسب، بل يوجد العديد من الأمهات في محافظة الغربية اللواتي يشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة التحديات.

وأكملت هواش، حديثها لـ"الدستور" أنها حصلت على تكريم من محافظة الغربية لمدة عامين متتاليين كأم مثالية للمحافظة، تقديرًا لدورها الرائد في العمل الخيري والسعي لتحقيق حياة كريمة وكريمة للأفراد في المجتمع، ولكن تكريم سيدة مصر الأولى له مذاق ورونق خاص، ستفخر به حتى نهاية حياتها.

يعكس تكريم السيدة زينب هواش تقدير المجتمع والحكومة لدور النساء في بناء المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي، إن تفانيها وعطائها في العمل الخيري ودعم المجتمع يعد مصدر إلهام للجميع، ويعزز الوعى بأهمية دعم وتشجيع دور المرأة في مصر.

يعتبر تكريم السيدة زينب هواش من قبل السيدة انتصار السيسي خطوة مهمة في تسليط الضوء على القصص الناجحة والملهمة للنساء في مصر، ويعزز هذا التكريم المكانة المرموقة التي تحظى بها المرأة المصرية في المجتمع ويعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات.

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بزينب هواش قرية ميت المخلص تكريمها جاء ليعوضها العمل العام والخيري وانها تري فرحتها في عيون الحالات التي تساعدها

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