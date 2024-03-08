إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي في المحلة الكبرى

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

وواصل رئيس مركز ومدينة المحلة، تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية بالمحلة، من إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، بالإضافة إلى ذلك، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

محافظ الغربية يشدد على استمرار اعمال الموجه 22 بكل حزم والإزالة الفورية في المهد لأي تعد

ومن جهته، شدد محافظ الغربية، على استمرار اعمال الموجه 22 بكل حزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبهذه الجهود المستمرة والحملات المتتالية، تعزز الوحدات المحلية في محافظة الغربية الحفاظ على الأملاك العامة والأراضي الزراعية، وتؤكد التزامها بمكافحة التعديات والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة لصالح المجتمع.

وفي سياق متصل، ومن خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تابع محافظ الغربية إزالة 45 حالة تعدي ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.