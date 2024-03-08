رفع 290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بكفر الزيات

قال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، بـمحافظة الغربية، إنه تم رفع ما يقرب من 290 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

وشارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، وقدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وأشرف المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، على هذا العمل، بينما قاد نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، قاد الحملة المكثفة ووجه توجيهات وتعليمات دقيقة للفريق المعني بالعمل، لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بكفاءة وفعالية.

التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية

وأكد رئيس مركز المدينة أن فريق الحملة المكلف تمكن من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

وثمن رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، هذه الجهود في الحد من التلوث والأمراض المنقولة عبر القمامة والمخلفات الصلبة، وتعكس حملات رفع القمامة والمخلفات الصلبة بهذه الكمية خلال الـ24 ساعة الماضية، التزام السلطات المحلية بتحسين الظروف البيئية وتحقيق النمو المستدام وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المجتمع المحلي.

الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع

ووجه محافظ الغربية، جميع رؤساء المدن والأحياء في محافظة الغربية بأهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، عن استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.