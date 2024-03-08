الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بكفر الزيات

رفع القمامة
رفع القمامة

قال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، بـمحافظة الغربية، إنه تم رفع ما يقرب من 290 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

وشارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، وقدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع  بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وأشرف المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة  كفر الزيات، على هذا العمل، بينما قاد نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، قاد الحملة المكثفة ووجه توجيهات وتعليمات دقيقة للفريق المعني بالعمل، لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بكفاءة وفعالية.

 التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية

وأكد رئيس مركز المدينة أن فريق الحملة المكلف تمكن من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

وثمن رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، هذه الجهود في الحد من التلوث والأمراض المنقولة عبر القمامة والمخلفات الصلبة، وتعكس حملات رفع القمامة والمخلفات الصلبة بهذه الكمية خلال الـ24 ساعة الماضية، التزام السلطات المحلية بتحسين الظروف البيئية وتحقيق النمو المستدام وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المجتمع المحلي.

الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع

ووجه محافظ الغربية، جميع رؤساء المدن والأحياء في محافظة الغربية بأهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، عن استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة. 

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.

كفر الزيات محافظة الغربية القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية والحملة الميكانيكية المدربة ا للمعايير البيئية والصحية

مواد متعلقة

ماراثون وعرض كاراتيه احتفالًا باليوم العالمى للمرأة فى الغربية

السيدة زينب هواش: تكريمي من قرينة الرئيس جاء عوضًا عن عدم إنجابي أولاد (فيديو)

عقب تكريمها من قرينة الرئيس.. محافظ الغربية يهنئ السيدة زينب الهواش

حملة تموينية موسعة لمكافحة التلاعب التجاري في الغربية

رفع 290 طن قمامة ومخلفات متراكمة بمركز ومدينة زفتى بالغربية

ضمن حملات الموجة الـ22.. إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف بزفتى

غرس 195 شجرة مثمرة وزينة في مركز قطور بالغربية

حملات لإزالة التعديات واستعادة النظام بالمناطق التجارية وأسواق الغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

أخبار فاتتك| موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 8-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا