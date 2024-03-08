الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 113 منشأة تجارية وورشة لمخالفة مواعيد الغلق في الغربية

غلق
غلق

أعلنت محافظة الغربية، نجاحها في إغلاق 114 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك في إطار الحفاظ علي الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد استمرت في تنفيذ تعليمات الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية.

 إطفاء الإنارة الخارجية لـ 77 محلًا تجاريًا

وخلال مراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعته تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 77 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 113 منشأة تجارية ما بين محلات تجارية وورش مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وعلي صعيد منفصل، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، محافظ الغربية تابع حملات النظافة ورفع الإشغالات المكبرة بشوارع قرى وأحياء المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام في استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مركز السيطرة الموحد توفير بيئة حضارية نظيفة ترشيد استهلاك الكهرباء التوازن بين العرض والطلب القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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