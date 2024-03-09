السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات لصيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة بمحافظة الغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة بالغربية، في تنفيذ حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

 

وذلك حسب توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين شددا على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

 

واكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، أن الحملة تمكنت من صيانة نحو 70 كشافًا وتركيب 27 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

 

من جهته، وجه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالعمل علي إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين علي كافة أنحاء المحافظة، والمحافظة على عدم السماح بسرقة التيار الكهربي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

 

وفي السياق ذاته، شنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالغربية، ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

 

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 60 كشافًا وتركيب 25 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كشافات الإنارة الناقصة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار ع

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