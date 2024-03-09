لمخالفة المواعيد.. غلق 133 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الغربية من إغلاق 133 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنع هدرها وكذلك منع انتشار العدوي بين المواطنيين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، بتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد استمرت في تنفيذ تعليمات الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، وتم تشكيل لجان مختلفة للمرور في كافة المراكز والمدن.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محلًا تجاريًا

وخلال مراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 111 منشأة تجارية، ما بين محلات تجارية وورش مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وعلى صعيد منفصل، واصلت رئاسة مجلس مدينة السنطة بالغربية، بقيادة مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف لزيادة المساحة الخضراء لمواجهة التغير البيئي.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، من زراعة 260 شجرة مثمرة وزينة في عدد من الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.