السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تعليم الغربية" تكرم التلاميذ المشاركين بمبادرة "شطرنج في مدرستي"

جانب من تكريم تعليم
جانب من تكريم تعليم الغربية للتلاميذ

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم طلاب مدرسة لطفي أمين سلامة الابتدائية، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وهم الطلاب المشاركين في مبادرة "شطرنج في مدرستي"، وذلك بمنحهم شهادات تقدير.

وتضمن تكريم الطالبتين زهيرة السيد السباعي، وأروى عبد القادر محمد، كما تم تكريم كل من محمد السيد خلاف، رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج ورئيس منطقة الغربية للشطرنج، وولاء شمس الدين، مديرة المدرسة، وفاطمة أبو سته، وكيلة المدرسة، وأماني فخر الدين، معلم فصل بالمدرسة.

وأبدى وكيل الوزارة، إعجابه بالطلاب المشاركين في هذه المبادرة المتميزة، والتي تنمي الفكر، وتصقل المواهب وتساعد على التفكير المنطقي، والتخطيط الاستراتيجي، وضبط النفس والصبر، وتقوية الذاكرة، وزيادة التحصيل الدراسي، والثقة بالنفس واتخاذ القرار، وإدارة الوقت. 

كما قدم وكيل الوزارة للطالبتين زهيرة وأروى هدية فوانيس رمضان، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ومتمنيًا لهما دوام التفوق والنجاح.

وعلي صعيد منفصل، أكد وكيل الوزارة، قرب افعلان عن نتائج اختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 معلم من شباب المعلمين بالغربية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن شروط اختيار الدفعة الثانية من المعلمين خلال المبادرة الرئاسية، لتدريبهم وتأهيلهم، حيث اشتملت الشروط على أن يكون السن من 35: 45 عاما، أن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة. 

وأن يكون حاصلًا على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات، لا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا، أن يكون لائق صحيًا بدنيًا، ذهنيًا، وخاليًا من أية أمراض مزمنة، أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office، أن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة، لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري، لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديًا وإداريًا، ملبيًا احتياجات المجتمع المحلي تربويًا، ولديه اتجاهات وقيمًا إيجابية.

تعليم الغربية يكرم طلاب مدرسة لطفي أمين سلامة الابتدائية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه شطرنج في مدرستي رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات الاتحاد المصرى للشطرنج ديرة المدرسة وكيلة المدرسة

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