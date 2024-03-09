السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير مخالفات لـ99 محلا تجاريا في حملات تموينية بالغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، تحت قيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين في محافظة الغربية، حملة موسعة بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وارتفاع الأسعار، تم تنفيذ الحملة في الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية، واستهدفت التجار في أسواق محافظة الغربية.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، حيث تم مراجعة الأسعار يوميًا بالتعاون مع المسئولين عن التموين وضباط وأراد مباحث التموين، وركزت الحملة بشكل خاص على السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطنين، وتم تحديد الأسعار العادلة لضمان توفرها للمستهلكين.

نتج عن تنفيذ الحملة ضبط وتحرير مخالفات لـ 99 محلًا تجاريًا ومخبزًا يعملون بشكل غير قانوني، حيث تم رصد عدة مخالفات شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة مستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، يهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

تعكس هذه الحملة التزام مباحث التموين في محافظة الغربية بضمان استدامة الأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلكين، وتعمل مباحث التموين بجدية وتفانٍ في تنفيذ حملات مماثلة في المستقبل للحفاظ على استقرار الأسواق ومكافحة التجاوزات التجارية، وتسهم هذه الجهود في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستدام.

وأكد رئيس مباحث التموين بالغربية، أن مباحث التموين في الغربية ستواصل جهودها في تنفيذ حملات مماثلة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية هذه الحملة وتحقيق نتائج إيجابية أكبر، تعكس حملة مباحث التموين في الغربية التزامًا قويًا بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، تعتبر هذه الجهود خطوة هامة في مكافحة التلاعب التجاري والحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المجتمع.

رئيس مباحث التموين بالغربية وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة منع احتكار السلع الأسواق والمحلات التجارية التجار في أسواق محافظة الغربية يد الأسعار العادلة لضمان توفرها للمستهلكين حملات لمباحث التموين بالغربية تضبط مخالفات وتحرر محاضر ضد أصحابها

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