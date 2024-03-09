السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى الغربية يستعدون لرمضان بـ"أكلة الحبايب".. وزحام على المحلات

جانب من استعدادت
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد المصريون لهذا الشهر الكريم وتجهيزاته الخاصة، وفي محافظة الغربية، تأخذ  الطقوس والتقاليد الخاصة بشهر رمضان أبعادًا خاصة وتتميز بتناول بعض الأطعمة الخاصة التي يتم تناولها قبل بدء شهر الصيام.

من بين الأكلات الشهيرة والمحبوبة التي يتم تناولها في محافظة الغربية قبل شهر رمضان المبارك، الأسماك المملحة، ولا سيما الفسيخ والرنجة والسردين، وتشهد محلات بيع الأسماك المملحة إقبالًا كبيرًا وتزاحمًا في هذه الأيام، مما يجعل أصحاب هذه المحلات يعتبرون الأيام المقدمة لحلول شهر رمضان فترة موسمية لبيع منتجاتهم، ولذلك تشهد محلات وأماكن ومنافذ بيع الرنجة والفسيخ والسردين إقبالًا كبيرًا وزحامًا على مدار الأيام السابقة لحلول شهر رمضان المبارك.

أطعمة مفضلة

وفي هذا السياق، صرح محمد علوش، تاجر أسماك مملحة، بأن الفسيخ والرنجة والسردين تعتبر الأطعمة المفضلة لدى المواطنين في هذه الفترة، ويشهد إقبالًا كبيرًا على محله، وعلق محمد علوش قائلًا: "يتوافد الزبائن على محلنا قبل بدء شهر رمضان لشراء تلك الأطعمة التقليدية، خاصة أننا نغلق خلال رمضان، على الأقل في النصف الأول من رمضان فلا يأكل الناس الأسماك المملحة مع الصيام، ونحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتقديم منتجات عالية الجودة قبل رمضان وأيضًا بعد العودة من إجازة رمضان".

كما صرح السيد الجنايني، صاحب مصنع رنجة وفسيخ، بأنه يشهد طلبًا متزايدًا على منتجاته قبل بدء شهر رمضان، ويعمل بجهد لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الفسيخ والرنجة بأعلى جودة ممكنة، مضيفًا أنه يتوقف العمل خلال رمضان ويبدأ من جديد في آخر 5 أيام استعدادًا لعيد الفطر حيث يحرص معظم الأهالي على العودة وأكل الأسماك المملحة خلال فترة عيد الفطر المبارك وبداية من اليوم الثاني للعيد.

من جانبها، أكدت دعاء عطية، مواطنة من الغربية، أن تناول الأسماك المملحة قبل شهر رمضان جزء لا يتجزأ من تقاليد المحافظة، فنودع هذه الأكلات التراثية التي لن نستطيع تناولها خلال الصيام، وأضافت: "نحن نحتفظ بتلك العادات والتقاليد القديمة، ونتطلع بشغف لتناول الفسيخ والرنجة قبل بدء الصيام في رمضان".

علا مبروك، ربة منزل من الغربية، تقوم بتحضير الفسيخ والرنجة في المنزل، وتستعد لاستقبال الشهر الكريم بفرحة وتفاؤل، وتقوم بأكل وإهداء كل المخزون لديها، ثم تبدأ في عمل مخزون جديد، وتبدأ الأكل منه عقب رمضان، وقالت: "إن تحضير الأسماك المملحة في المنزل يضفي جوًا خاصًا على رمضان، وننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر من العام للعام لبدء تخزين الجديد والاستمتاع بأكل القديم لدينا".

مردود ثقافي واجتماعي

تجدر الإشارة إلى أن تناول هذه الأطعمة التقليدية قبل شهر رمضان له مردود ثقافي واجتماعي في المجتمع في محافطة الغربية، ومصر بصفة عامة، فهي تعتبر جزءًا من التقاليد والعادات التي تعمل على تعزيز الروح المجتمعية وتوحيد الأواصر بين الأفراد، كما أنها فرصة للتجمع والاحتفال قبل بدء فترة الصيام.

وتحظى هذه الأطعمة بشعبية كبيرة وتتمتع بطابع خاص في محافظة الغربية، وتعكس تلك العادات والتقاليد الثقافة والتراث الغذائي للمنطقة، وتعتبر جزءًا من تراثها الغذائي القيم، ويؤكد البعض أن تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين قبل شهر رمضان يعد جزءًا هامًا من التقاليد الغذائية في محافظة الغربية، ويعزز الانتماء الثقافي والاجتماعي للأفراد.

جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
جانب من استعدادت أهالي الغربية لشهر رمضان
شهر رمضان المبارك الطقوس والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الفسيخ والرنجة والسردين الاسماك المملحة الأيام السابقة لحلول شهر رمضان المبارك الرنجة والفسيخ والسردين إقبال ا كبير ا النصف الأول من رمضان نتطلع بشغف لتناول الفسيخ والرنجة قبل بدء الصيام في رمضان أهالي الغربية يستعدون لرمضان بتوديع الفسيخ زحام علي محلات بيع الأسماك المملحة نودع هذه الأكلات التراثية محلات بيع الأسماك المملحة

مواد متعلقة

فى يوم الشهيد.. الغربية تطلق أسماء 30 شهيدًا على مؤسساتها منذ 2019

غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في مدينة بسيون بالغربية

لمخالفة المواعيد.. غلق 133 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

حملات لصيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة بمحافظة الغربية

رفع 340 طن قمامة وغرس 230 شجرة فى شوارع طنطا

تشميع 113 منشأة تجارية وورشة لمخالفة مواعيد الغلق فى الغربية

إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى فى المحلة الكبرى

رفع 290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بكفر الزيات

الأكثر قراءة

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الآن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. قيمة الزيادة رسميا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة