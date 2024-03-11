ضبط وتحرير 101 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بالغربية

تمكنت حملات من مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط وتحرير 101 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق، وذلك تكثيفًا للحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

وتضمنت الحملات عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبا في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة مستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

كما تم رصد مخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق من مديرية التموين بمحافظة الغربية، وإدارات التموين المختلفة بالمراكز.

وتأتي هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء والأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة- بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق؛ لرصد أي ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك.

ووجّه "رحمي" برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع المديريات والأحياء والمراكز للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أرجاء المحافظة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق والمنافذ.