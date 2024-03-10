الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 120 منشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق الرسمية في الغربية

غلق
غلق

قامت لجان محافظة الغربية،  بإغلاق 120 منشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق الرسمية، في محافظة الغربية وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك في إطار الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنعًا لإنتشار الأمراض والأوبئة.

وخلال مراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعة وتحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 80 محلًا تجاريًا، تخفيفًا للأحمال الكهربية.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد استمرت في تنفيذ تعليمات الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، ومنع إنتشار العدوي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وبالإضافة إلى إغلاق 120 منشأة تجارية، وتحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 80 محلًا تجاريًا، ما بين محلات تجارية وورش مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات  المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال  التجارية لتنفيذ مواعيد الغلق التي قررها مجلس الوزراء المصري للمحلات والمولات المحالات التجارية.

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