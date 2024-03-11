الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

ضمن 100 مليون شجرة.. زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة بمراكز الغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

استمرت اعمال مبادرة رئيس الجمهورية لـزراعة 100 مليون شجرة بمراكز محافظة الغربية، حيث تمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتی بمحافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، عن غرس 250 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وواصلت رئاسة مجلس مدينة زفتي بالغربية، بقيادة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة  زفتي، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة  التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف لزيادة المساحة الخضراء لمواجهة التغير البيئي، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

التوسع في المساحات الخضراء

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتي في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، من زراعة 298 شجرة مثمرة وزينة في عدد من  الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين. 

وأشار المحاسب عادل داود، رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كل المدن والأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية وإشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس احمد عطا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

مبادرة رئيس الجمهورية لـ زراعة 100 مليون شجرة محافظة الغربية مركز ومدينة زفتي مبادرة زراعة 100 مليون شجرة للتوسع في المساحات الخضراء والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية

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