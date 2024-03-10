الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سوق الخضار فى زفتى يستعد لرمضان.. أسواق عامرة وزينة متجددة

سوق الخضار فى رمضان
سوق الخضار فى رمضان

زين أصحاب المحلات والعربات المتحركة والفروشات بسوق الخضار بـمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، السوق بـزينة رمضان والفوانيس والإضاءة الحديثة، حيث تعتبر سوق الخضار والفاكهة بمدينة زفتي بمحافظة الغربية وجهة رئيسية للكثير من المتسوقين قبل وخلال شهر رمضان المبارك، ومن بين الأماكن الرئيسية التي يقصدها الناس لشراء الخضار والفواكه والمنتجات الطازجة. 

وبفضل هذه الزينة المبهجة أصبحت سوق الخضار تتميز بزينتها الرائعة والمبهجة والتي تضفي على المكان جوًا من السحر والجمال، وتميزت سوق الخضار بمدينة زفتي بزينة رمضان الجميلة والمتجددة التي تضم الفوانيس والإضاءة الساحرة، ولتحقيق أجواء رمضانية مليئة بالبهجة والسرور، شارك جميع التجار الموجودين في السوق بتزيين محلاتهم وعرباتهم المتحركة بأسمائهم وصورهم وصور أولادهم على الفوانيس، ويعملون على ترتيب البضائع من الخضار والفاكهة بشكل جمالي يتناسب مع المنظر الخلاب المتكون بفضل الزينة الورقية والبلاستيكية والفوانيس والإضاءة.

وجاءت تعليقات التجار والزوار في حديثهم الخاص لـ“الدستور”، لتؤكد حقيقة أن سوق الخضار بزفتي قد أصبحت مبهجة ومدهشة خلال شهر رمضان، فأكد السيد أبوحنين، أحد تجار السوق، أن التعاون بين جميع التجار في السوق يسهم في تحقيق أفضل نتائج وإظهار السوق بشكل يليق بشهر رمضان المبارك.

من جهته، صرح داود الرخاوي، أحد أصحاب المحلات داخل السوق، بأنه يشعر بالفخر والسعادة للمشاركة في تزيين المحلات والمساهمة في إضفاء الجو الرمضاني الجميل على السوق.

وأضاف عمرو أبوعجوة، صاحب محل جزارة داخل السوق، أنه يرى زينة رمضان هذا العام تطورت بشكل ملحوظ، ما يعكس روح التجديد والتطور التي تسود السوق.

ومن جهتها أكدت عبير عطية، ربة منزل، أن سوق الخضار بزفتي ستصبح وجهة ممتعة للتسوق خلال شهر رمضان، وأن الزينة والفوانيس تضفي على المكان أجواءً ساحرة وتجعل التجربة التسوقية أكثر متعة، وتشعرك بروحانيات الشهر الكريم.

وفيما يتعلق باللمسات الجمالية والزينة والفوانيس، صرحت ليلي المحمدي، أحد المترددات على السوق، بأن زينة رمضان هذا العام أكثر بهجة وتنوعًا، وأشارت إلى أن الزينة تطورت وتنوعت في أنواعها، مما يضفي رونقًا وسحرًا على جميع زوار السوق.

مضيفة أن هذا التزيين والاهتمام بزينة سوق الخضار في مدينة زفتي يظهر روح التعاون والترابط بين التجار والمجتمع، فهم يعملون معًا لتحويل السوق إلى وجهة مميزة وجذابة تعكس قيم رمضان وتحقق تجربة تسوق مميزة للزوار.

الجدير بالذكر، أن أهالي مدينة زفتي يرون أن سوق الخضار بزفتي قد تحوّلت إلى مكان ساحر ومرحب بالزوار خلال شهر رمضان، حيث يتسابق التجار في تزيين محلاتهم وعرباتهم المتحركة بالزينة والفوانيس الجميلة، وأن تعاونهم وإبداعهم يعكسان ويظهران الترابط الاجتماعي وروح المشاركة الجماعية، حيث تضفي زينة رمضان الجميلة والمتجددة في سوق الخضار بزفتي لمسة فريدة وسحرًا خاصًا على المكان، وتجعل تجربة التسوق فيه تجربة لا تُنسى.

سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار في رمضان
سوق الخضار بمدينة زفتي زينة رمضان والفوانيس سوق الخضار والفاكهة الأماكن الرئيسية التي يقصدها الناس لشراء الخضار والفواكه الزينة المبهجة زينة رمضان الجميلة والمتجددة أجواء رمضانية مليئة بالبهجة والسرور التجار والزوار أصحاب المحلات داخل السوق خلال شهر رمضان تزيين محلاتهم وعرباتهم المتحركة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد نهائى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث

"تعليم الغربية" تكرم التلاميذ المشاركين بمبادرة "شطرنج في مدرستي"

أهالى الغربية يستعدون لرمضان بـ"أكلة الحبايب".. وزحام على المحلات

تحرير مخالفات لـ99 محلًا تجاريًا فى حملات تموينية بالغربية

فى يوم الشهيد.. الغربية تطلق أسماء 30 شهيدًا على مؤسساتها منذ 2019

غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في مدينة بسيون بالغربية

لمخالفة المواعيد.. غلق 133 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

حملات لصيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

"كن صديقًا" مبادرة تسعى لربط طلاب المدارس بتاريخ مصر العريق

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات