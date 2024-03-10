سوق الخضار فى زفتى يستعد لرمضان.. أسواق عامرة وزينة متجددة

زين أصحاب المحلات والعربات المتحركة والفروشات بسوق الخضار بـمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، السوق بـزينة رمضان والفوانيس والإضاءة الحديثة، حيث تعتبر سوق الخضار والفاكهة بمدينة زفتي بمحافظة الغربية وجهة رئيسية للكثير من المتسوقين قبل وخلال شهر رمضان المبارك، ومن بين الأماكن الرئيسية التي يقصدها الناس لشراء الخضار والفواكه والمنتجات الطازجة.

وبفضل هذه الزينة المبهجة أصبحت سوق الخضار تتميز بزينتها الرائعة والمبهجة والتي تضفي على المكان جوًا من السحر والجمال، وتميزت سوق الخضار بمدينة زفتي بزينة رمضان الجميلة والمتجددة التي تضم الفوانيس والإضاءة الساحرة، ولتحقيق أجواء رمضانية مليئة بالبهجة والسرور، شارك جميع التجار الموجودين في السوق بتزيين محلاتهم وعرباتهم المتحركة بأسمائهم وصورهم وصور أولادهم على الفوانيس، ويعملون على ترتيب البضائع من الخضار والفاكهة بشكل جمالي يتناسب مع المنظر الخلاب المتكون بفضل الزينة الورقية والبلاستيكية والفوانيس والإضاءة.

وجاءت تعليقات التجار والزوار في حديثهم الخاص لـ“الدستور”، لتؤكد حقيقة أن سوق الخضار بزفتي قد أصبحت مبهجة ومدهشة خلال شهر رمضان، فأكد السيد أبوحنين، أحد تجار السوق، أن التعاون بين جميع التجار في السوق يسهم في تحقيق أفضل نتائج وإظهار السوق بشكل يليق بشهر رمضان المبارك.

من جهته، صرح داود الرخاوي، أحد أصحاب المحلات داخل السوق، بأنه يشعر بالفخر والسعادة للمشاركة في تزيين المحلات والمساهمة في إضفاء الجو الرمضاني الجميل على السوق.

وأضاف عمرو أبوعجوة، صاحب محل جزارة داخل السوق، أنه يرى زينة رمضان هذا العام تطورت بشكل ملحوظ، ما يعكس روح التجديد والتطور التي تسود السوق.

ومن جهتها أكدت عبير عطية، ربة منزل، أن سوق الخضار بزفتي ستصبح وجهة ممتعة للتسوق خلال شهر رمضان، وأن الزينة والفوانيس تضفي على المكان أجواءً ساحرة وتجعل التجربة التسوقية أكثر متعة، وتشعرك بروحانيات الشهر الكريم.

وفيما يتعلق باللمسات الجمالية والزينة والفوانيس، صرحت ليلي المحمدي، أحد المترددات على السوق، بأن زينة رمضان هذا العام أكثر بهجة وتنوعًا، وأشارت إلى أن الزينة تطورت وتنوعت في أنواعها، مما يضفي رونقًا وسحرًا على جميع زوار السوق.

مضيفة أن هذا التزيين والاهتمام بزينة سوق الخضار في مدينة زفتي يظهر روح التعاون والترابط بين التجار والمجتمع، فهم يعملون معًا لتحويل السوق إلى وجهة مميزة وجذابة تعكس قيم رمضان وتحقق تجربة تسوق مميزة للزوار.

الجدير بالذكر، أن أهالي مدينة زفتي يرون أن سوق الخضار بزفتي قد تحوّلت إلى مكان ساحر ومرحب بالزوار خلال شهر رمضان، حيث يتسابق التجار في تزيين محلاتهم وعرباتهم المتحركة بالزينة والفوانيس الجميلة، وأن تعاونهم وإبداعهم يعكسان ويظهران الترابط الاجتماعي وروح المشاركة الجماعية، حيث تضفي زينة رمضان الجميلة والمتجددة في سوق الخضار بزفتي لمسة فريدة وسحرًا خاصًا على المكان، وتجعل تجربة التسوق فيه تجربة لا تُنسى.

سوق الخضار في رمضان

سوق الخضار في رمضان

سوق الخضار في رمضان

سوق الخضار في رمضان

سوق الخضار في رمضان