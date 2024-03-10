الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 245 شجرة مثمرة وزينة فى قرى السنطة

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، تحت قيادة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، عن غرس 245 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

واصلت رئاسة مجلس مدينة زفتي بالغربية، بقيادة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة  زفتي، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة  التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف لزيادة المساحة الخضراء لمواجهة التغير البيئي.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، من زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من  الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين. 

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كل المدن والأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية وإشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

رئيس مركز ومدينة السنطو النهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري المساحات الخضراء المتغيرات المناخية

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