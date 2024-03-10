الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 290 طن قمامة ومخلفات من شوارع طنطا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة  طنطا، في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي، رئيس المدينة، أن عمال مجلس مدينة طنطا، نجحوا في رفع ما يقرب من 290 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

وتمكن فريق الحملة المكلف من قبل رئيس مركز ومدينة طنطا، تمكن من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

وشارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، وتمكن فريق العمل من تقديم أداء ممتاز وتعاون وثيق لضمان أن يتم رفع  بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، استمرار عمليات النظافة على مستوى كل مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة. 

فيما أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

وأنه يتابع يوميًا جهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مؤكدًا علي استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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