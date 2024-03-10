الغربية تنظم أول زيارة لـ"قادرون باختلاف" لمعالم العاصمة الإدارية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن محافظة الغربية أول محافظة قامت بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم رحلات لـ"قادرون باختلاف" من كل محافظات الجمهورية إلى معالم العاصمة الإدارية الجديدة خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، في إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات الرحلة التي قامت محافظة الغربية بتنظيمها بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والجهات المعنية حيث تم السماح لـ200 بطل من ذوي الهمم من أبناء محافظة الغربية، لزيارة العاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات القومية على أرض الواقع، جاء ذلك تلبية لطلب الطفلة "فريدة" خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.

وأعرب الأبطال من ذوي الهمم عن سعادتهم وإعجابهم بالأماكن التي قاموا بزيارتها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة، وحظيت الزيارة بتفاعل كبير من قبل ذوي الهمم، وطرح الأطفال مجموعة من التساؤلات حول مشروعات العاصمة، وقام الوفد المرافق بالإجابة عن كل التساؤلات، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة موجهين الشكر لفخامة الرئيس على رعايته لذوي الهمم.

يذكر أن محافظة الغربية تحرص دائمًا على تنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري.

الغربية تنظم أول زيارة لـ "قادرون باختلاف"

الغربية تنظم أول زيارة لـ "قادرون باختلاف"

الغربية تنظم أول زيارة لـ "قادرون باختلاف"

الغربية تنظم أول زيارة لـ "قادرون باختلاف"