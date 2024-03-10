الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يستقبل محافظ كفر الشيخ لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه لعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بكلية الحقوق جامعة طنطا.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمحافظ الغربية على حسن الاستقبال، مؤكدا أن محافظة الغربية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال إقامة العديد من المشروعات، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية بالغربية تحت قيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والتعاون المثمر الذي يكلل دائما بالنجاح نحو مزيد من التنمية على أرض الغربية.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بعنوان (دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة) بمقر كلية الحقوق جامعة طنطا.

وفي السياق ذاته، استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو مجدى البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور اسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتورة نهال بلبلع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ والمستشار عبد الصادق محمد نصار المستشار القضائي لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار لطفى منصور نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية. 

محافظ الغربية رسالة الدكتوراه لعمرو البشبيشي محافظ كفر الشيخ قيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة

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