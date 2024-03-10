تحرير 90 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالغربية

ضبطت حملات من مديرية التموين بمحافظة الغربية، 90 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق، جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات المهندس محمد أبو هاشم، مكيل وزارة التموين بالغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

وتضمنت الحملات عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق من مديرية التموين بمحافظة الغربية، وإدارات التموين المختلفة بالمراكز.

وتم رصد عدة مخالفات شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة مستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قاد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضراوات بنطاق محافظة الغربية، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين.

يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.