الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 146 محضر إشغال طريق عام بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

شن قسم  شرطة مرافق الغربية، التابع لمديرية أمن الغربية، حملات على مراكز محافظة الغربية الثمانية، بهدف إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق.

 كما واصلت الوحدات التابعة لـ قسم مرافق مديرية أمن الغربية، الحملات من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كل التعديات.

وشملت المخالفات التي تم معالجتها من خلال الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل كافيهات ومحلات تجارية وباعة متجولين، وتم مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وجرى أيضًا اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

وقاد العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وأسفرت الحملة التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة لها عن إزالة وتحرير 146 محضر إشغال طريق عام ورفع 288 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 6 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع في محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أكد على ضرورة استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتمامًا باستمرار حملات رفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، فى استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المدارس والمستشفيات.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتى ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
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