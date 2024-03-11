ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء بالمحلة

تمكن مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وواصل اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية بالمحلة، من إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات.

الحملات تهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة

وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، وذلك تحت إشراف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

وعلي صعيد منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة 5 حالات بناء مخالف على مساحة 57 متر مربع و3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 70 متر مربع و5 حالات متغيرات مكانية غير قانونية و3 مخالفات بناء وحالتين ري في المهد بمساحة 700 مترمربع.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.