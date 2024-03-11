الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مرافق الغربية تواصل حملاتها لضبط الشارع ومنع الإشغالات

مرافق الغربية
مرافق الغربية

تمكنت شرطة مرافق الغربية، التابعة لمديرية أمن الغربية، من شن عدة حملات على مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، بهدف إعادة النظام والانضباط  في الشوارع والأسواق من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كل التعديات.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع في محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أكد ضرورة استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

وشملت المخالفات التي تمت رصدها من خلال الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل كافيهات ومحلات تجارية وباعة متجولين، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وجرى أيضًا اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

وقاد العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وأسفرت الحملة التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة لها عن إزالة وتحرير 120 محضر إشغال طريق عام ورفع 272 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 5 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجها المرور والحماية المدنية والإسعاف بالتنسيق المستمر وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة، ووجه المحافظ، العميد وائل حمودة، مدير المرور بالغربية، والعميد عبدالقادر رزق، مدير مرافق الغربية، والعميد إكرامي خير الله، مدير الحماية المدنية بالغربية، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد سعدية، مدير إسعاف الغربية، بضرورة التواجد على مدار الساعة لرصد كل الأحداث بالمحافظة.

ووجه المحافظ المرور وشرطة المرافق بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كل الإشغالات بالشوارع الرئيسية.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 محافظة الغربية ومدير أمن الغربية المناطق التجارية والانضباط في المناطق العامة المظهر الحضاري للشوارع والأسواق إعادة النظام والانضباط

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