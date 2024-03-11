الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

مشروعات الرصف والتطوير
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف والتطوير في مركز ومدينة طنطا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ بهدف الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة لهم وجودتها، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

وقد بدأت الجولة بمتابعة الأعمال في مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 91%، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة. 

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، حيث بلغت مساحته 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام، ويضم 350 سريراً، لخدمة سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزاً لإجراء عمليات زرع النخاع.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا- السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي بكوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

ثم انتقل المحافظ لمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق أم القرى، الذي يربط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية- القاهرة الزراعي، بطول 700 متر وعرض 18 مترا، بالإضافة إلى أرصفة بعرض 1.5 متر من كلا الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد، وهو محور مروري يسهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، بالإضافة إلى تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.

وتستمر أعمال الرصف في شارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 مترا وعرض 8 أمتار، بنسبة تنفيذ 85%، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك ورفع مطابقات صرف صحي، وتركيب بالوعات مياه الأمطار.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بحي أول طنطا بطول 1.38 كيلومتر، وعرض 20 مترا.

وشدد المحافظ خلال جولته على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة في الطرق التي تُجرى أعمال رصفها في نطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
مشروعات الرصف والتطوير بطنطا
أعمال الرصف والتطوير ومدينة طنطا الوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة طريق المعامل بميت حبيش الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي

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