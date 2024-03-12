الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

حملة تفتيشية
حملة تفتيشية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، الأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز المحلة الكبرى، استمرارا لسلسلة الحملات التفتيشية التي يوجد بها المحافظ للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين،

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به الى 83%، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى،حيث يتم استكمال اعمال التدبيش على بحر الملاح امام كوبرى الشركة  وإزالة الكحلة القديمة واستكمال اعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة الى استكمال صب قواعد الأعمدة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.
وأوضح أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
B6ACBD0C-9E9E-43E4-9FB7-8556D33A5505
B6ACBD0C-9E9E-43E4-9FB7-8556D33A5505
D8FBEBF3-BB5F-41EC-86EA-D5DE957CB6E3
D8FBEBF3-BB5F-41EC-86EA-D5DE957CB6E3
محافظ الغربية حملة تفتيشية مفاجئة التجارية الكبرى الأغذية المعروضة الحملات التفتيشية الكبرى السلع الاستراتيجية مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات الممارسات الاحتكارية مجلس مدينة المحلة الجديد تقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين

مواد متعلقة

ضمن الموجة 22.. كفر الزيات تواصل التصدي للبناء المخالف وغير المرخص

رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة من شوارع مركز زفتى

ضبط وتحرير 120 مخالفة خلال حملة لمباحث التموين فى الغربية

لمخالفة مواعيد الغلق.. تشميع 97 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

زراعة 210 أشجار مثمرة وزينة بمراكز الغربية

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

سوق النحاس بطنطا من منطقة صناعية تاريخية إلى مركز لبيع الأدوات المنزلية ومستلزمات المطاعم

احتفالية بمركز النيل للإعلام بزفتى عن "يوم الشهيد"

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر