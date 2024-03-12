ضمن الموجة 22.. كفر الزيات تواصل التصدي للبناء المخالف وغير المرخص

تمكن رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، المحاسب عادل داود، من تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، وذلك تحت إشراف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وبمتابعة من رئاسة مجلس الوزراء.

إيقاف 4 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي

وواصلت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية، من إيقاف 4 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات.وفي السياق ذاته، تابع محافظ الغربية أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية، واثني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، علي جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 240 متر مربع و 17 حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 170 متر مربع وحالتين متغيرات مكانية غير قانونية.

وجدد محافظ الغربية، تشديداته وتعليماته على استمرار اعمال الموجه 22 لازالة مخالفات البناء والتعديات بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.