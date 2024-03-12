الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لمخالفة مواعيد الغلق.. تشميع 97 منشأة تجارية في محافظة الغربية

غلق
غلق

نفذت محافظة الغربية حملة موسعة، نجحت خلالها في تشميع وإغلاق 97 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ 24  الماضية، وذلك في إطار الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنع انتشار الأمراض.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملاتالمستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء و الحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية أيضًا للحد من انتشار الامراض، وذلك حسب الإجراءات المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ77 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 97 منشأة تجارية، ما بين محلات تجارية وورش مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد استمرت في تنفيذ تعليمات الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية.

 محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى والمحلات

وعلى صعيد منفصل، واستمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين، قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق مركز ومدينة قطور.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

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