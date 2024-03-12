الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعيين الدكتور حاتم أمين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث

حاتم آمين
حاتم آمين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.
حصل الدكتور حاتم أمين، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير في طب أسنان الاطفال والطب الوقائي، جامعة طنطا، عام 1996، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2000.
تدرج في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1993، معيد في 1995، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2001، أستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية في عام 2012، وعين عميدًا للكلية من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2023.

استضافة بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام للجامعات والمعاهد المصرية

وعلي صعيد آخر، صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة تستضيف بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام للجامعات والمعاهد المصرية، للطلبة والطالبات ذوي الهمم، وذلك ضمن بطولات دورة الشهيد الرفاعي 51 للعام الجامعي 2023- 2024، بمشاركة 25 جامعة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الرياضية، لدورها في تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة وبناء شخصيتهم، ودعم روح التنافسية لديهم، موضحًا أن طلاب الجامعة استطاعوا تحقيق المركز الثاني طلبة والمركز السادس طالبات بإجمالي عدد ميداليات 4 ذهبية، 4 فضية، 2 برونزية ببطولة رفع الأثقال، والحصول على  كأس المركز الثاني برصيد 64 بإجمالي عدد ميداليات 1 ذهبية 2 فضية 1 برونزية، ببطولة كمال الأجسام.

و أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كافة أشكال الدعم لاستضافة البطولتين، مثمنًا جهود جميع القائمين على انهاء الاستعدادات والاشراف على البطولتين، موضحًا أن أسماء الطلاب الحاصلين على الميداليات ببطولة رفع الأثقال الطالبة  هم دنيا عبد الناصر المتولى المقيدة بكلية الأداب ميدالية ذهبية، وحازم أحمد حسن المقيد بكلية الهندسة ميدالية ذهبية، وأحمد السيد أحمد البقرى بكلية التربية الرياضية ميدالية ذهبية، وأحمد حمادة زكى فرغلى بكلية الحقوق ميدالية فضية، وعمر أيمن فؤاد عامر بكلية الآداب ميدالية برونزية، واسراء وليد محمود ندا بكلية التربية ميدالية فضية، وحبيبة عبد الرازق عبد النبى بكلية التربية الرياضية ميدالية برونزية، ورحمة نبيل أحمد عيسى من ذوى الهمم بكلية الآداب ميدالية ذهبية، ورجب شريف رجب كتكت بكلية التجارة من ذوى الهمم ميدالية فضية، وأحمد عبد الرؤوف من ذوى الهمم بكلية الزراعة ميدالية فضية.

وفى بطولة كمال الأجسام، حصد الطالب أحمد ربيع أبو الفتوح بكلية التربية الرياضية على الميدالية الذهبية، ولطفي أشرف لطفى سيد بكلية العلوم على الميدالية الفضية، وساجد خالد السيد السعدنى بكلية التجارة على الميدالية الفضية وزياد إبراهيم محمد البرى بكلية التربية الرياضية على الميدالية البرونزية.

الدكتور حاتم السيد أمين نائب ا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات ودرجة الماجستير في طب أسنان تدرج في الوظائف العلمية جامعة طنطا طب أسنان الأطفال

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