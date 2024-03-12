حملة مرورية لتنظيم حركة المرور في زفتى بالغربية

شنت وحدة مرور مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هاني البنا، رئيس وحدة مرور زفتي، حملة مرورية ناجحة داخل شوارع المدينة الرئيسية بهدف ضبط الشوارع الرئيسية والميادين الرئيسية ومنع الدراجات البخارية غير المرخصة ومركبات التوك توك من خرق قواعد وقوانين المرور.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، وتعليمات العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور بالغربية، الذين أكدوا على أهمية تنظيم حركة المرور وضبط المخالفات المرورية في مدينة زفتي.

وتم خلال الحملة تحرير عدة مخالفات للسيارات المخالفة، وتمت مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدرجات البخارية التي كانت تخالف قواعد المرور.

ويأتي ضبط هذه المركبات غير المرخصة والمخالفة في إطار حرص السلطات على ضمان سلامة المواطنين وتفادي وقوع حوادث مرورية.

وتعتبر هذه الحملة خطوة هامة نحو تحسين الوضع المروري في مدينة زفتي، حيث تعد الشوارع الرئيسية والميادين محور حركة السير والمرور في المدينة. وتأتي هذه الجهود في إطار السعي المتواصل لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات على الطرق العامة، خاصة عقب شكاوى المواطنين من انتشار الدرجات البخارية ومركبات التوك توك المخالفة بشوارع المدينة

وتعد الحملة المرورية التي قادها الرائد هاني البنا في مدينة زفتي، خطوة إيجابية تعزز الانضباط المروري وتحافظ على سلامة وأمان الجميع، وتأمل الوحدات المحلية أن تكون هذه الجهود الحثيثة في تنظيم حركة المرور مستدامة وتحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد.

وكان محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان المعظم، موجها المرور والحماية المدنية والاسعاف بالتنسيق المستمر وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع العميد وائل حمودة مدير المرور بالغربية، العميد عبد القادر رزق مدير مرافق الغربية، العميد اكرامي خير الله مدير الحماية المدنية بالغربية، الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور محمد سعدية مدير اسعاف الغربية.

كما وجه المحافظ المرور وشرطة المرافق، بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية.

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